Ucraina, Tajani all'Onu: "L'Italia è con Kiev, in prima linea per la ricostruzione" | La Polonia non invierà più armi

Fotogallery - In Iran la piazza sfida i divieti in ricordo di Mahsa

Fotogallery - Il Papa in Mozambico con la casula in stile afro

La guerra in Ucraina giunge al giorno 575.

La Polonia non invierà più armi a Kiev, preferendo rinforzare il proprio esercito. Lo afferma il premier Mateusz Morawiecki. Intervenendo al Consiglio di sicurezza dell'Onu, Zelensky rilancia la sua formula di pace: "Mosca si ritiri dai territori dell'Ucraina". In precedenza, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino aveva assicurato che "la controffensiva sta avendo successo". Zelensky ha poi incontrato Giorgia Meloni in un bilaterale a margine del vertice alleato. Al summit è intervenuto anche il ministro Antonio Tajani, ribadendo che l'Italia è "in prima linea" per una pace giusta e la ricostruzione del Paese invaso. Abbattuti 17 droni russi di fabbricazione iraniana. Giovedì presidente americano Joe Biden annuncerà un nuovo significativo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina, quando riceverà l'omologo ucraino.