Ucraina, elezioni nelle regioni annesse dai russi: vince il partito di Putin | Kiev: "Niente negoziati con la Russia, va sconfitta"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 565.

Il partito Russia Unita di Putin è in testa alle elezioni nei territori occupati del Paese invaso. Il governo ucraino, tramite il braccio destro di Zelensky, fa sapere che non intende trattare con il Cremlino: "Mosca va isolata e sconfitta". Il presidente ucraino afferma che l'esercito ha compiuto progressi. Intanto il presidente brasiliano Lula fa sapere che Putin non verrà arrestato se si presenterà al G20 del 2024 in Brasile. Nella notte sono stati abbattuti altri droni lanciati dai russi contro la regione di Kiev.