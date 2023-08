Ue: "A Gedda intesa sull'integrità territoriale ucraina" (ma Mosca non c'è) | Raid russi su un centro trasfusioni, Zelensky: ci sono morti e feriti

La guerra in Ucraina giunge al giorno 529.

Nuovi raid russi su tutto il Paese. Secondo Zelensky, in un attacco è stato colpito un centro per le trasfusioni di sangue a Kupiansk, provocando morti e feriti. Un totale di 1.074 bambini in Ucraina sono dispersi dall'inizio dell'invasione russa, secondo i dati resi noti dall'ufficio del difensore civico in Ucraina. Secondo fonti Ue, al vertice per la pace a Gedda è emersa un'intesa "sul fatto che il rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina deve essere al centro di qualsiasi accordo di pace, così come il primato della Carta delle Nazioni Unite". Non è prevista, al momento, una dichiarazione comune, anche perché al tavolo sono presenti Paesi che hanno posizioni molto distanti. India, Brasile, Sudafrica, Argentina, oltre alla Cina, non hanno finora condiviso il ruolo di G7 e Ue sul conflitto. E l'assenza della Russia, non invitata, non è piaciuta a tutti.