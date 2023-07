Ucraina, Zelensky: "Riportati a casa gli eroi del battaglione Azov" | Mosca: "Accordi violati, nessuno ci ha informati"

"Questa giornata molto intensa è giunta al termine". Lo scrive su Twitter il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, che sottolinea: "Una preghiera con Sua Santità il Patriarca Bartolomeo per le vittime della guerra. Colloqui sulla sicurezza con i partner: il primo ministro dei Paesi Bassi e del Portogallo". "Infine - scrive - un incontro con i nostri eroi: i difensori di Mariupol e Azovstal. Li abbiamo riportati a casa". "Infine Lviv, una preghiera comune per la vittoria, per i nostri soldati, per il nostro stato. Grazie a tutti coloro che combattono per l'Ucraina! Grazie a tutti coloro che difendono gli ucraini e avvicinano la nostra vittoria!".