Ucraina: "La Russia ha fatto saltare un'altra diga" | Riconquistati tre villaggi nel Donetsk

La guerra in Ucraina giunge al giorno 474.

Dopo quella di Nova Kakhova, Kiev afferma che l'esercito russo ha fatto saltare in aria una diga sul fiume Mokry Yaly, nel Donetsk, per rallentare la controffensiva. Intanto le forze ucraine guadagnano ancora terreno e riconquistano tre villaggi a ridosso del fronte. Per il cardinal Zuppi, incaricato di Papa Francesco in Ucraina, "è folle accettare che ci possa essere il ricorso al nucleare. Per il gruppo di mercenari russi Wagner, "gli ucraini sono riusciti ad avanzare di 6-7 chilometri negli ultimi giorni". Il Cremlino dichiara che non ci sono le condizioni per i colloqui di pace tra Mosca e Kiev.