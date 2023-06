Ucraina alla controffensiva: recuperato terreno a Bakhmut | Diga distrutta, in 16mila rischiano l'evacuazione

"Il disastro causato alla centrale idroelettrica di Kakhovka non è un disastro naturale o una manifestazione della crisi climatica. Questo disastro è Putin". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo: "Per questo motivo abbiamo istituito un gruppo di lavoro internazionale di alto livello sui crimini ambientali della Russia. Questo gruppo consoliderà gli sforzi del mondo per portare la Russia alla responsabilità dell'ecocidio in Ucraina".