Ucraina, partigiani russi contro Putin: "Basta dittatura, noi abbiamo preso tre città"

Gli Stati Uniti stanno monitorando gli sforzi del gruppo Wagner di far transitare le armi dirette in Ucraina tramite il Mali. Lo afferma il dipartimento di Stato Usa, sottolineando come al momento non ci sono indicazioni che Wagner abbia avuto successo nella sua operazione. "Siamo stati informati che Wagner sta cercando di far transitare il materiale acquisito per aiutare la guerra della Russia tramite il Mali ed è pronto a usare documenti falsi per le transazioni", spiega il portavoce Matthew Miller.