Ucraina, Usa: "Da G7 nuove sanzioni per isolare l'economia russa" | Wagner: "I soldati russi si sono ritirati a nord di Bakhmut"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 450.

I leader del G7 discuteranno a Hiroshima di un vertice di pace. Non si esclude la presenza del presidente Zelensky. Secondo un alto funzionario Usa, inoltre, "il G7 annuncerà nuove sanzioni per isolare economicamente la Russia". Gli Stati Uniti, inoltre, hanno fatto sapere agli alleati europei che non bloccheranno l'invio di jet F-16 all'Ucraina. La Wagner accusa le unità regolari dell'esercito russo di essersi ritirate a nord di Bakhmut esponendo al nemico i fianchi dei combattenti. E Kiev annuncia: "Siamo avanzati di 2 km nella periferia" della città.