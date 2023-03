Ucraina, Meloni: "A Zelensky ho confermato il nostro impegno" | Il leader: "Nelle parole del premier la vera forza europea"

"Ho avuto una telefonata produttiva con la premier italiana Giorgia Meloni. Abbiamo discusso delle nostre iniziative bilaterali e internazionali. La via per la pace in Ucraina è il completo ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino e l'attuazione della nostra formula di pace. Ringraziamo i nostri amici italiani per il loro sostegno. Continuiamo così". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.