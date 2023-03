I Paesi che non hanno sostenuto l'Ucraina ne renderanno conto nelle relazioni future. Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Kiev Dmytro Kuleba, in un'intervista pubblicata dalla Bbc, nella quale ha anche espresso delusione per il fatto che Papa Francesco non abbia ancora visitato Kiev. Kuleba ha spiegato che le scelte fatte dai diversi Paesi di fronte all'invasione russa saranno prese "in considerazione nella costruzione di relazioni future". Le Nazioni che si sono "comportate male nel corso di questa guerra e hanno maltrattato l'Ucraina", ne pagheranno un prezzo in futuro.