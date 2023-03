Scontro Usa-Russia sul drone precipitato nel Mar Nero | Washington: "Incidente non intenzionale" | Mosca: "Risponderemo ad altre provocazioni"

Germania, persone prese in ostaggio in una farmacia a Karlsruhe

La guerra in Ucraina giunge al 386esimo giorno.

Il caso del drone di sorveglianza americano MQ-9 che si è schiantato nel Mar Nero fa salire la tensione fra Usa e Russia. Per Washington, i resti del mezzo non hanno valore d'intelligence e la "migliore valutazione in questo momento è dire che probabilmente non è stato intenzionale". Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha detto all'omologo americano Lloyd Austin che Mosca "continuerà a rispondere in modo proporzionato a tutte le provocazioni di questo genere". Dall'intelligence arriva l'allarme sul ministro della Difesa Crosetto: la milizia Wagner avrebbe messo su di lui una taglia da 15 milioni di dollari. Dall'incontro Putin-Assad arriva la dichiarazione dell'appoggio a Mosca da parte del presidente della Siria, che afferma: "Sosteniamo la Russia contro i vecchi e i nuovi nazisti".