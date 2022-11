Putin: "Raggiungeremo i nostri obiettivi in Ucraina" | Kiev: "Non è escluso che vi siano negoziati con la Russia"

Usa, bufera di neve sullo stato di New York: gli esperti temono una "tempesta storica"

Putin incontra gruppo di madri dei militari: "Non credete a fake news su internet"

La guerra in Ucraina è arrivata al 276esimo giorno.

A causa dei bombardamenti russi, Kiev è ancora per il 50% senza luce (tanto che alcuni chirurghi sono stati costretti a operare con le torce) ma è tornata l'acqua. Altri missili russi sono stati lanciati su Kherson, dove è iniziata l'evacuazione dei civili. Il leader del Cremlino Putin, intanto, ha garantito che la Russia "raggiungerà i suoi obiettivi" in Ucraina, e ha incontrato il comandante ceceno Kadyrov. Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba ha sottolineato che "non è escluso che vi siano negoziati con Mosca".