La guerra in Ucraina giunge al giorno 452.

Mentre il Papa affida al cardinale Zuppi la missione di pace, il presidente Zelensky è in Giappone per partecipare al vertice del G7 di Hiroshima. "Oggi la pace sarà più vicina", afferma sui social. Intanto il ministero della Difesa russo annuncia la "liberazione" di Bakhmut, la città ucraina da mesi teatro di feroci scontri. E il leader russo Putin si congratula con la brigata Wagner per la "conquista definitiva", che però Kiev nega. Dura la reazione di Mosca all'apertura sui jet da combattimento F-16: "I Paesi occidentali corrono rischi colossali se li forniranno all'Ucraina".