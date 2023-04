Fotogallery - Sparatoria a Louisville, in Kentucky: morti e feriti

La guerra in Ucraina giunge al giorno 416.

Prigozhin, il capo dei mercenari russi della Wagner, ha proposto al capo del Cremlino di cessare l'operazione e concentrarsi sul consolidamento della presenza russa nelle aree occupate. Le forze armate russe hanno attaccato Sloviansk, una delle principali città ucraine nel Donbass: sventrato un palazzo, tra le vittime anche un bambino (che era stato estratto vivo dalle macerie, ma è morto in ambulanza). Tra le rivelazioni dei file segreti Usa trapelati, anche la notizia che la guerra ha falcidiato le forze speciali russe e che serviranno "anni" per ricostituirle. Intanto Putin ha firmato la legge che prevede l'introduzione di un sistema digitale per il reclutamento dei militari.