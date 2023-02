Ucraina, Kuleba all'Onu accusa la Russia di genocidio | Mosca: "L'Occidente pronto a far piombare il mondo negli abissi della guerra"

La guerra in Ucraina giunge al 365esimo giorno.

Putin minaccia la Moldavia e tuona che è in corso "una battaglia ai nostri confini storici". All'Onu, nell'assemblea generale, il ministro ucraino Kuleba accusa Mosca di genocidio. La replica dell'ambasciatore di Mosca: "Bozza di risoluzione non aiuta la fine del conflitto, l'Occidente è pronto a far piombare il mondo negli abissi della guerra". Biden da Varsavia: "Non credo che Putin stia per usare l'arma nucleare".