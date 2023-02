Ucraina, Biden: "Kiev resiste, Putin pensava ci arrendessimo ma si sbagliava"

"L'Italia ci ha sostenuto nella nostra lotta per l'indipendenza in modo deciso e potente. C'è un nuovo pacchetto di supporto alla difesa, inclusa la difesa aerea. L'Italia eèpronta a collaborare con noi per attuare la Formula della Pace. E questo include un punto cosi' importante come la giustizia. Ciò significa un tribunale per l'aggressore e un meccanismo di risarcimento per l'Ucraina. Oggi abbiamo anche discusso di nuove sanzioni contro la Russia". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale pubblicato sul sito ufficiale della presidenza ucraina.