Meloni da Varsavia prima di raggiungere Kiev: "L'Ucraina conti sull'Italia a 360°" | Tass: "Martedì Wang Yi sarà a Mosca"

Joe Biden nella sua visita lampo a Kiev è stato condotto dal presidente Zelensky a visitare il muro dei coraggiosi. Un'opera fatta allestire proprio da Zelensky in occasione del 31.mo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. E lungo la strada del "cammino dei coraggiosi" è stata posata una pietra per onorare proprio Joe Biden e il suo impegno per aiutare Kiev contro la Russia.

La guerra in Ucraina giunge al 363esimo giorno.

Biden, a sorpresa, si è recato a Kiev. Meloni in visita a Varsavia: "Kiev può contare sull'Italia a 360 gradi". Colloquio telefonico tra i due leader: focus su stretto coordinamento per sostegno a Kiev. Il 24 febbraio, intanto, è previsto un vertice online del G7 con la presenza di Zelensky. Mosca fa sapere che bombe ucraine sul territorio russo hanno provocato la morte di una donna e il ferimento di un altro civile. Wang Yi, il capo della diplomazia del Partito comunista cinese, martedì si recherà a Mosca per illustrare alle autorità russe un piano di pace di Pechino per l'Ucraina.