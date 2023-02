Ucraina, l'Assemblea Onu approva la risoluzione con 141 sì | Tajani: "Grande vittoria in nome della libertà" | Zelensky: "Aperto a colloqui con la Cina"

Dall'Ucraina in fuga verso la Slovacchia. Tante famiglie cercano scampo nel Paese vicino per scappare dalla guerra

La guerra in Ucraina supera l'anno di durata e giunge al 366esimo giorno.

Nella notte l'Assemblea Generale Onu ha approvato con 141 voti a favore, 7 contrari e 32 astenuti una risoluzione in cui sottolinea "la necessità di raggiungere, il prima possibile, una pace completa, giusta e duratura in linea con la Carta delle Nazioni Unite". Sette i Paesi che, oltre alla Russia, hanno votato contro: Siria, Bielorussia, Eritrea, Nord Corea, Nicaragua e, per la prima volta, il Mali. India e Cina si astengono. Il ministro Tajani ha definito il voto "una grande vittoria in nome della libertà". Secondo Zelensky, Putin "vuole ancora occupare Kiev". Il presidente ucraino ha poi dichiarato di essere aperto ai colloqui con la Cina, anche se non ha ancora visto la proposta avanzata da Pechino per negoziare la fine della guerra.