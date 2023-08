Russia: "Nessun presupposto di pace con l'Ucraina, vogliamo il controllo dei territori previsti dalla Costituzione"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 530.

Il secondo e ultimo giorno di colloqui a Gedda, in Arabia saudita, per la pace in Ucraina si è chiuso con "consultazioni produttive". La Russia, assente al vertice, sottolinea tuttavia l'assenza di presupposti per cessare le ostilità e ribadisce che non vuole conquistare nuovi territori, ma "soltanto mantenere il controllo di quelli scritti nella Costituzione". Intanto Mosca effettua nuovi raid russi su tutto il Paese con missili e droni. L'appello all'Occidente da parte del ministro ucraino Kuleba: "La Russia non si fermerà finché non sarà fermata, dateci armi e gli F-16".