Kiev: messa fuori uso una nave russa in Crimea | Forze armate ucraine sfondano prima linea russa a sud e a Bakhmut

La guerra in Ucraina giunge al giorno 528.

La vice ministra della Difesa ucraina Anna Malyar ha annunciato che le forze armate ucraine hanno

sfondato la prima linea di difesa dei russi a sud e a Bakhmut e si troverebbero ora in una posizione intermedia. In mattinata Kiev aveva fatto sapere di aver messo fuori uso una nave russa in Crimea. Intanto nelle ultime 72 ore, l'ospedale di Kherson è stato bombardato due volte. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ottiene l'accesso alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e i tecnici annunciato di non aver trovato esplosivi.