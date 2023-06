Ucraina, Macron: il sistema Samp-T franco-italiano già operativo in Ucraina | Stoltenberg e Scholz: "La Nato non sarà parte del conflitto"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 482.

Macron fa sapere che il sistema di difesa terra-aria Samp-T, prodotta da Italia e Francia, è già operativo nel Paese invaso. Zelensky conferma che i soldati ucraini "difendono le posizioni di combattimento", mentre Kiev afferma che la controffensiva "non sarà rapida come a Kharkiv". Da Pechino, il segretario di Stato americano Blinken dice che la Cina ha promesso di non fornire armi alla Russia. Stoltenberg e Scholz assicurano che "la Nato non diventerà parte del conflitto" e che le porte dell'Alleanza sono aperte a Kiev.