Ucraina, Xi Jinping pronto a chiamare Kiev ma Mosca boccia la mediazione | Macron e Ue contano su Pechino per "fare ragionare la Russia"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 408.

Missione cinese del presidente francese Macron e della presidente della Commissione Ue von der Leyen. Ai due leader europei, il presidente Xi Jinping mostra disponibilità a chiamare il presidente ucraino Zelensky, ma Mosca ribadisce che per ora non ci sono prospettive per una soluzione pacifica. Sulla crisi, infatti, la Cina insiste "nel promuovere i colloqui di pace e una soluzione politica" e la Russia ne riconosce il potenziale di mediazione, ma poi sottolinea che la situazione con Kiev è ancora difficile. Macron e von der Leyen avvertono Pechino: "Non consegnate ai russi materiale che possa essere usato nella guerra contro Kiev". Putin: "L'operazione speciale resta l'unica via d'uscita".