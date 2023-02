Kiev: "Controffensiva in primavera, libereremo anche la Crimea" | Kirill: "Il Donbass è un avamposto della Russia"

La guerra in Ucraina giunge al 369esimo giorno.

Kiev annuncia una controffensiva in primavera dicendo che "libereremo anche la Crimea", mentre il patriarca russo Kirill dice in un incontro con i bambini del Donbass che quella regione "è un avamposto della Russia". Vladimir Putin ribadisce che "l'Occidente ha un solo obiettivo: liquidare la Federazione russa". Lo stato maggiore di Kiev denuncia che i russi avrebbero allestito una camera di tortura nella città di Vasylivka, nella regione occupata di Zaporizhzhia. Per il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, "l'Italia è pienamente in campo" per la ricostruzione dell'Ucraina.