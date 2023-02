Kiev, scoperta camera tortura nell'oblast di Zaporizhzhia | Ucraina, il G20 si spacca sulla guerra: niente comunicato ufficiale

La guerra in Ucraina giunge al 368esimo giorno.

Kiev: "Scoperta camera tortura nell'oblast di Zaporizhzhia". Il G20 in India si spacca sulla guerra e la condanna espressa dalla presidenza di turno indiana non riceve l'appoggio di Russia e Cina. Zelensky invita i tedeschi a ogni sforzo per impedire alla Russia di ridurre l'Ucraina e l'intera Europa in briciole e, dopo il decimo pacchetto di sanzioni contro Mosca da parte dell'Ue, esorta l'Europa ad aumentare ulteriormente la pressione contro la Russia. L'Ucraina inoltre avverte: "Mosca raddoppia le navi nel Mar Nero e prepara un attacco". La Gran Bretagna non intende inviare i caccia Typhoon della Raf in Ucraina "a breve". Anche gli Usa, escludono al momento l'invio di jet F-16