Ucraina, Lavrov all'Onu: "Il mondo è a un bivio per evitare la grande guerra, l'obiettivo di sconfiggere Mosca ha accecato l'Occidente"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 578.

Nel suo intervento davanti all'Assemblea dell'Onu, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov avverte: "L'umanità è a un bivio. Dipende solo da noi come evolverà la storia. E' nel nostro comune interesse evitare che si precipiti in unna grande guerra". Intanto, Kiev esorta l'Italia a fare di più nell'attuazione delle sanzioni contro la Russia e rivendica "l'attacco riuscito" al quartier generale della flotta di Mosca nel Mar Nero a Sebastopoli, in Crimea, assicurando che "l'inverno non frenerà la controffensiva". Mosca, da parte sua, ha segnalato un attacco informatico "senza precedenti" proprio in Crimea.