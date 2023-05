Ucraina, Macron: "Non forniremo aerei, ma addestreremo piloti" | Zelensky: "Nei tour in Ue accordi per armi di difesa"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 447.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha precisato che Parigi non fornirà aerei da guerra a Kiev ma addestrerà piloti. La Russia ha affermato di aver fatto decollare uno dei suoi jet per intercettare sul Mar Baltico due aerei della Nato, uno francese e uno tedesco, che ha accusato di aver voluto "violare il confine" russo. Zelensky ha incontrato Sunak a Londra, dopo aver fatto visita nel weekend a Roma, Berlino e Parigi. Il presidente ucraino si è detto "estremamente soddisfatto dei nostri risultati e accordi raggiunti in Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna. Pacchetti di difesa davvero importanti e potenti". Kiev, intanto, non ha escluso la fine dell'accordo per l'export di grano attraverso il Mar Nero, in scadenza il 18 maggio