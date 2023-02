Biden: "Discuterò con Zelensky l'invio di nuove armi" | Ucraina, Kuleba: nella prima fase prevediamo di ricevere 120-140 tank

La guerra in Ucraina giunge al 343esimo giorno.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto che discuterà con Zelensky l'invio di nuove armi a Kiev.Il presidente francese Macron non esclude invece la forniture dei velivoli militari alla resistenza ucraina. Il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, afferma che Kiev prevede di ricevere dai 120 ai 140 carri armati in una "prima ondata" di consegne da una coalizione di 12 paesi. L'ambasciatore Razov a Crosetto: "Russi in Italia discriminati". Mosca annuncia la visita di Xi Jinping in Russia in primavera, ma Pechino, per bocca del portavoce del ministro degli Esteri, Mao Ning, frena.