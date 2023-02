Ucraina, G7: "Mosca si ritiri da Zaporizhzhia, sostegno ad Aiea"

Al G7 i ministri ribadiscono dunque "la loro determinazione a continuare a sostenere l'Ucraina nell'esercizio del suo diritto di difendersi dall'invasione della Russia, anche fornendo assistenza militare e di difesa", come si legge nel documento finale della riunione dei ministri alla Conferenza di Monaco, la prima sotto presidenza giapponese, alla quale ha partecipato anche il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Il G7, si afferma inoltre nella nota, evidenzia "gli sforzi concertati dei partner del G7+ nel fornire assistenza energetica per mitigare gli effetti dei brutali attacchi della Russia ai civili e alle infrastrutture critiche".

In conferenza stampa è intervenuto lo stesso Kuleba, che ha detto: "L'anno scorso la mia parola chiave era armi. Quest'anno le mie parole chiave sono: velocità e sostenibilità nella consegna. Tutto deve arrivare in tempo per essere utile". E ha aggiunto: "Avremo i caccia, è solo una questione di tempi e procedure. Ci vorrà un po' più di tempo rispetto ai carri armati, ma alla fine avremo gli aerei da combattimento. Sono sicuro che il Regno Unito avrà una parte in questo".

"Ci davano per spacciati, ma uniti niente è impossibile"

E ancora, il ministro ha aggiunto: "Un anno fa c'era chi ci diceva che non saremmo durati. Che la Russia era troppo forte. Dopo un anno, anche grazie all'aiuto degli alleati, abbiamo dimostrato che uniti niente è impossibile. Per questo dico, dateci fiducia. Vogliamo vincere questa guerra. Credete in noi, abbiate più fiducia in noi. E noi vinceremo. Non siamo piccoli se abbiamo il vostro appoggio. Non credo che questa guerra diventerà uno di quei conflitti congelati. Credo che una parte vincerà e un'altra sarà sconfitta. E credo che l'Ucraina sconfiggerà la Russia".