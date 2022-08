Ucraina, Ft: Ue pronta a sospendere l'accordo sui visti con la Russia

E' quanto sostiene il quotidiano britannico Financial Times sulla base di quanto appreso da tre funzionari europei.

Summit dei ministri Esteri Ue a Praga

- A favore del congelamento dell'accordo tra l'Ue e la Federazione russa per la facilitazione del rilascio dei visti ai rispettivi cittadini potrebbero esprimersi i ministri degli Esteri dell'Ue e la prossima settimana, quando si riuniranno a Praga il 30 e il 31 agosto.

"E' inapproppriato per i turisti russi passeggiare nelle nostre città. Dobbiamo lanciare un segnale alla popolazione russa che la guerra (in Ucraina) non è accettabile", ha spiegato una delle fonti del quotidiano.

Verso procedure più complicate

- Alcune parti dell'accordo del 2007 sono già state sospese alla fine di febbraio di quest'anno ma una sospensione totale rimuoverebbe di fatto il trattamento privilegiato per i russi che fanno domanda di visti europei e li costringerebbe a fornire ulteriori documenti, affrontare spese aggiuntive e, ovviamente, allungherebbe i tempi della procedura.