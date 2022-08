Ucraina, ancora bombe vicino a Zaporizhzhia | Kiev: "Rischi di fughe radioattive" | Anche l'Italia nella squadra Aiea che ispezionerà la centrale

La guerra in Ucraina giunge al 186esimo giorno.

A preoccupare il mondo è la situazione a Zaporizhzhia. C'è il rischio di una "fuoriuscita di sostanze radioattive", è l'allarme lanciato dalla società nazionale ucraina per la produzione di energia nucleare. In attesa della missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, di cui farà parte anche l'Italia, si assiste a un crescendo dello scambio d'accuse tra Mosca e Kiev per i ripetuti bombardamenti nella zona dell'impianto.