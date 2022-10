Ucraina, gli Usa invieranno nuovi sistemi anti-missile avanzati | Casa Bianca: "Ci vorrà tempo per capire cos'è successo al Nord Stream"

"Porteremo tutti a casa". È la promessa che Volodymyr Zelensky, ha rivolto ai reduci di Azovstal, liberati dalle prigioni russe ma bloccati in Turchia in base agli accordi per il loro rilascio. Incontrando i superstiti per consegnare loro medaglie al valore, il presidente ucraino ha affermato: "Siamo ucraini e per noi ogni singolo cittadino ha il massimo valore".