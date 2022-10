Svezia: "La fuga di gas da Nord Stream 2 si è allargata" 

Le autorità danesi intanto stanno monitorando le due perdite a est dell'isola danese di Bornholm nel Mar Baltico, in Nord Stream 1 e Nord Stream 2, con la fregata Absalon, la nave ambientale Gunnar Thorson e un elicottero militare.

Pareri discordanti

- Quanto constatato dalla guardia costiera svedese contrasta con le dichiarazioni dal colosso russo Gazprom: "La pressione nella linea A del gasdotto Nord Stream 2 e in entrambe le linee del gasdotto Nord Stream 1 si è stabilizzata dopo le rotture - aveva spiegato la compagnia - e le fughe di gas si sono fermate".

I danni

- Sull'origine delle fuoriuscite, intanto, continua lo scontro. "Non è chiaro con chi collaborare per ripristinare il flusso del Nord Stream, perchè su questa vicenda l'Occidente è isterico" ha accusato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. "Le condutture devono essere ripristinate, questo può essere fatto - ha poi aggiunto - ma per ora non ci sono tempistiche specifiche".

Gazprom ha menzionato la possibilità di tornare a fornire gas all'Europa in tempi brevi attraverso la linea B non danneggiata del Nord Stream 2, la cui entrata in funzione era stata bloccata dalla Germania alla vigilia dell'invasione dell'Ucraina. "Se venisse presa la decisione di avviare le forniture" - ha affermato la compagnia in una nota - "il gas naturale sarà pompato nel gasdotto, dopo il controllo dell’integrità del sistema e la conferma di questa possibilità da parte delle autorità di supervisione".