L'ex generale Usa Petraeus: "Nucleare? Distruggeremmo le truppe russe in Ucraina" | Macron sente Zelensky: "Ora nuove sanzioni"

Se Putin usasse il nucleare, "risponderemmo guidando uno sforzo della Nato - un sforzo collettivo - che eliminerebbe ogni forza convenzionale russa che possiamo vedere e identificare sul campo di battaglia in Ucraina e anche in Crimea e ogni nave nel Mar Nero". L'indicazione arriva dall'ex generale David Petraeus, già capo della Cia, in una intervista ad Abc. Secondo Petraeus, "deve esserci una risposta", ma non necessariamente "nucleare contro nucleare", per evitare un'escalation.