Ucraina, Cremlino: "Armi nucleari? Leggete la nostra dottrina" | Media Usa: "Zelensky chiede armi più potenti, Biden resiste"

Una camera della tortura russa a Balakliya, la città ucraina liberata dall'occupazione russa nella regione di Kharkiv. "Il Padre Nostro è stato inciso sul muro dai prigionieri ucraini, la Russia deve essere ritenuta responsabile per questo lampante genocidio", ha dichiarato il ministero della Difesa ucraino, pubblicando un'immagine della stanza cui fa riferimento.

Il conflitto in Ucraina giunge al 207esimo giorno.

Secondo i media Usa "Zelensky chiede armi più potenti, ma Biden resiste". "Stiamo cercando di evitare la Terza guerra mondiale", ripete il presidente americano ai suoi collaboratori. E sempre sul fronte militare, "Mosca prevede l'uso di armi nucleari tattiche in caso di aggressione contro la Federazione Russa che metta a repentaglio l'esistenza ma anche la sovranità e l'integrità territoriale dello Stato". Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov a una domanda sulla possibilità che la Russia usi armi nucleari nel conflitto. Kiev vuole dall'Ue nuovi armamenti per aiutare le persone nei territori occupati dai russi: "Ne abbiamo urgentemente bisogno per liberarli e salvare le loro vite".