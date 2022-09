Ucraina, Mosca minaccia gli Usa: "In guerra se darete i missili a Kiev" | Zelensky: "A Izyum torture come a Bucha"

"Non ci si può abituare a queste cose, ma dopo Bucha non saremo sorpresi dai passi compiuti dai terroristi russi, perché vediamo la stessa cosa. Di nuovo torture, di nuovo distruzione di scuole, asili. Loro fanno le stesse cose, non ho visto niente di nuovo". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo la visita a sorpresa a Izyum, liberata dai russi nei giorni scorsi.

Zelensky in visita a sorpresa a Izyum: "Anche qui torture, come a Bucha"

Il conflitto in Ucraina giunge al 204esimo giorno.