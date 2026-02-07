Ucraina, droni russi su infrastrutture energetiche: blackout diffusi
Il gestore della rete elettrica: "L'attacco è ancora in corso. I lavori di ripristino inizieranno non appena la situazione di sicurezza lo consentirà".
© Afp
Droni russi hanno colpito nelle ultime ore diverse infrastrutture energetiche dell'Ucraina, provocando blackout elettrici nella maggior parte delle regioni. "La Russia sta effettuando un altro massiccio attacco alle strutture della rete elettrica ucraina", ha dichiarato il gestore della rete Ukrenergo. "A causa dei danni causati dal nemico, sono state applicate interruzioni di emergenza nella maggior parte delle regioni", si legge in una sua dichiarazione su Telegram. "Attualmente, l'attacco è ancora in corso. I lavori di ripristino inizieranno non appena la situazione di sicurezza lo consentirà".
Ucraina, le città colpite dai droni russi
Come segnalato dall'Aeronautica militare locale i droni russi sono stati avvistati nella regione di Leopoli, vicino alla città di Khodoriv, ma anche a Burshtyn, Leopoli, Kiev, Odessa e Dnipropetrovsk. Sempre nelle ultime ore una donna è morta nella regione di Sumy, nella comunità rurale di Mykolaiv, in un attacco di un drone russo che ha colpito un'auto civile. Il veicolo ha preso fuoco non lasciando scampo alla 31enne alla guida.
Intercettati i droni ucraini in Russia
Intanto le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 82 droni ucraini ad ala fissa in volo su diverse regioni della Russia. Secondo quanto comunicato dal ministero della difesa russo, citato dalla Tass. 45 droni sono stati "intercettati sulla regione di Volgograd, otto sulla regione di Bryansk, sei sulle regioni di Rostov e Saratov, quattro sulle regioni di Oryol e Tver, tre sulla regione di Kursk e uno sulle regioni di Astrakhan, Belgorod, Voronezh, Kaluga, Lipetsk e Smolensk".