Ucraina, droni russi su infrastrutture energetiche: blackout diffusi

Intanto le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 82 droni ucraini ad ala fissa in volo su diverse regioni della Russia. Secondo quanto comunicato dal ministero della difesa russo, citato dalla Tass. 45 droni sono stati "intercettati sulla regione di Volgograd, otto sulla regione di Bryansk, sei sulle regioni di Rostov e Saratov, quattro sulle regioni di Oryol e Tver, tre sulla regione di Kursk e uno sulle regioni di Astrakhan, Belgorod, Voronezh, Kaluga, Lipetsk e Smolensk".