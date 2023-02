Scontro Roma-Parigi su Zelensky | Colloquio privato tra Meloni e il presidente ucraino | Putin: ostilità non partite da noi

Miracolo in Turchia, bimbo ritrovato vivo a 52 ore dal sisma

Terremoto in Siria, a Salqin bimba salvata dopo 40 ore

Terremoto in Turchia, in azione anche i soccorritori dall'Ucraina

Terremoto in Turchia, padre non lascia la mano della figlia morta

La guerra in Ucraina giunge al 352esimo giorno.

Downing Street ha detto di non aver ancora deciso sulla fornitura di jet militari a Kiev mentre Zelensky, parlando al Parlamento europeo, ha dichiarato: "L'Ucraina vincerà e sarà membro dell'Ue". Ad accogliere il presidente a Bruxelles von der Leyen e Michel. Il premier Meloni ha "ammonito" Macron, definendo "inopportuno" il suo invito al leader ucraino e il presidente francese ha replicato che Germania e Francia "hanno un ruolo particolare da otto anni sulla questione ucraina". Nel bilaterale con Zelensky, il presidente del Consiglio ha confermato il sostegno italiano a Kiev contro l'aggressione russa. Intanto Putin ha dichiarato: "La Russia non ha iniziato le ostilità in Ucraina, vanno avanti dal 2014".