Ucraina-Russia, spunta l'ipotesi di colloqui a Gerusalemme | Zelensky: "Ora Mosca dialoga" | In Italia 34.851 profughi

La propaganda ucraina diffonde sui social le immagini di decine di mezzi militari russi impantanati nel fango dei campi. Ma sono diversi gli esperti militari internazionali che mettono sotto accusa i generali di Mosca i quali non avrebbero tenuto conto, nell'organizzare l'invasione, di questa problematica. L'inverno non è ancora terminato e i campi agricoli sterminati che costeggiano le strade ucraine sono diventate una trappola per i pesantissimi carri armati sovietici. Quando di disperdono durante gli agguati delle milizie di Kiev capita che qualcuno rimanga bloccato nel fango, quasi come se fossero delle sabbie mobili. E i soldati di Putin sono costretti ad abbandonare i mezzi che vengono spesso portati via dagli ucraini con le ormai famigerate fughe coi trattori.