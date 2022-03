Ucraina, la foto della bimba con fucile e lecca lecca fa il giro del mondo, il padre: "Scattata per richiamare l'attenzione sull'invasione"

Fucile in braccio, lecca lecca in bocca e nastro giallo e blu tra i capelli.

L'immagine di una bambina ucraina di 9 anni sta facendo il giro del mondo. L’autore è il padre della piccola, Oleksii Kyrychenko, che ha postato la foto su Facebook e spiegato: "L'ho scattata per richiamare l'attenzione sull'aggressione russa in Ucraina. Si tratta del mio fucile, gliel'ho dato soltanto per l'immagine ed è scarico".