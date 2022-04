Ucraina: "Iniziata l'offensiva russa nell'est del Paese, è un inferno" | Zelensky: "Battaglia per il Donbass preparata da tempo"

Il 55esimo giorno di guerra in Ucraina si apre con l'inizio della tanto temuta "offensiva totale" delle truppe russe in Donbass.

Il governatore ucraino della regione di Lugansk ha definito la situazione "un inferno". In precedenza l'esercito russo ha preso Kreminna , sparando anche sui civili in fuga e provocando quattro morti. Intanto Mariupol , sotto assedio da oltre un mese, non si arrende anche se "la città non esiste più", secondo il ministro Kuleba . Udite esplosioni anche nelle città di Mykolaiv e Kharkiv . Mosca attacca anche le aree occidentali dell'Ucraina, lanciando missili sulla regione di Leopoli che hanno provocato sei morti, tra cui un bambino, e otto feriti.