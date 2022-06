Ucraina, Putin: "L'esercito russo non colpisce obiettivi civili" | E attacca la Nato: "Ha ambizioni imperiali"

La guerra in Ucraina giunge al suo 127esimo giorno.

"L'esercito russo non colpisce obiettivi civili durante l'operazione militare speciale in Ucraina", ha assicurato il presidente Vladimir Putin per il quale "non c'è stato nessun attacco terroristico a Kremenchuk". "L'operazione in Ucraina procede secondo i piani", ha poi concluso. Il governo britannico ha annunciato un miliardo di sterline (1,16 miliardi di euro) in aiuti aggiuntivi all'Ucraina. La Nato: "La guerra potrebbe durare fino al 2023".