Nato, le conclusioni del vertice: "La Russia è la minaccia più significativa e diretta" | Biden annuncia più truppe americane in Italia e in Europa

Sono le conclusioni della Nato al termine del vertice di Madrid . Il presidente americano Joe Biden ha per questo annunciato più truppe americane in Europa e in Italia. Mentre a stretto giro è arrivata la replica di Mosca che risponderà a ogni mossa offensiva. Nel mirino dell'Alleanza anche la Cina . Prima dell'incontro il segretario generale Jens Stoltenberg aveva parlato di summit "storico e trasformativo", in un momento in cui "affrontiamo la sfida più grande dalla Seconda guerra mondiale ". La Russia, aveva sottolineato infatti Stoltenberg, pone "una minaccia diretta alla nostra sicurezza", e anche per questo l'ok della Turchia all'ingresso di Svezia e Finlandia nell'Alleanza è "vantaggioso per tutti".

Stoltenberg: "Mosca? Una minaccia alla nostra sicurezza"

- "Mi aspetto che in questo nuovo piano strategico i leader dichiarino chiaramente che la Russia rappresenta una minaccia diretta alla nostra sicurezza e, naturalmente, ciò si rifletterà sulle decisioni che prendiamo, ad esempio, anche per aggiornare e rafforzare la nostra difesa collettiva", aveva osservato Stoltenberg.

La Cina, una nuova sfida

- Il nuovo "piano strategico rifletterà anche una nuova realtà. La Cina non è menzionata con una sola parola, ma mi aspetto che gli alleati siano d'accordo sul fatto che Pechino è sempre una sfida ai nostri valori, ai nostri interessi", aveva evidenziato il segretario generale della Nato. "La Cina non è un avversario ma, naturalmente, dobbiamo tenere conto delle conseguenze della nostra sicurezza quando vediamo la Potenza cinese investire pesantemente in nuovi moderni missili militari e armi nucleari, e anche il tentativo di controllare le infrastrutture critiche, ad esempio le reti 5g nei nostri stessi paesi", aveva precisato.

Biden annuncia più truppe Usa in Italia e in Europa

- Gli Stati Uniti rafforzeranno la loro presenza militare in Europa, incluse capacità difensive aeree aggiuntive in Germania e Italia. L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente americano Joe Biden durante il summit Nato a Madrid. "Oggi - ha spiegato - lanciamo un messaggio: l'Alleanza atlantica è forte e unita". Biden ha quindi aggiunto che Putin cercava di ottenere "il modello Finlandia per l'Europa" e invece avrà "il modello Nato".

In Italia un battaglione per la difesa aerea

- In particolare, il Pentagono fa sapere che gli Usa invieranno in Italia un battaglione per la difesa aerea a corto raggio composto da 65 militari. Il gruppo, precisano al dipartimento della Difesa Usa, è un'unità subordinata al battaglione per la difesa aerea a corto raggio stanziato in Germania.

Draghi: "Non c'è rischio di escalation"

- Le nuove forze Usa che saranno schierate in Italia sono costituite dai militari e da un sistema di difesa aerea, ha chiarito il premier Mario Draghi. "Il ministero della Difesa - ha aggiunto - mi ha spiegato che si tratta di un assestamento già in programma". Il presidente del Consiglio ha spiegato di non ritenere che esista "il rischio di una escalation" con la Russia.

Mosca: "Risponderemo"

- La Russia "non lascerà senza risposta" la decisione annunciata dal presidente Usa Joe Biden di schierare nuove forze militari in Europa, Italia compresa. Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, citato dall'agenzia Interfax, avvertendo che Mosca ha "la capacità e le risorse" per rispondere. La Russia non è "intimidita" da questa mossa, ha aggiunto Ryabkov, chiarendo che Washington "avrebbe potuto evitare tale escalation".

Lo Strategic Concept 2022: "La Russia è la minaccia più significativa e diretta" - "La Federazione russa è la minaccia più significativa e diretta alla sicurezza degli Alleati e alla pace e alla stabilitaà nell'area euro-atlantica. Cerca di stabilire sfere di influenza e controllo diretto attraverso la coercizione, la sovversione, l'aggressione e l'annessione. Utilizza mezzi convenzionali, informatici e ibridi contro di noi e i nostri partner". E' questo il passaggio principale dedicato a Mosca nello Strategic Concept 2022 diffuso dalla Nato al vertice di Madrid.

Dalla Russia terribili crudeltà in Ucraina

- Durante il vertice i leader della Nato hanno poi accusato Mosca di "terribili crudeltà" in Ucraina. Il Cremlino "ha provocato immense sofferenze umane e massicci sfollamenti, colpendo in modo sproporzionato donne e bambini. La Russia ha la piena responsabilità di questa catastrofe umanitaria. Deve consentire un accesso umanitario sicuro, senza ostacoli e duraturo", si legge nel comunicato finale.