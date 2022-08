Allerta Kiev: "Nelle ultime ore oltre 200 attacchi nella regione di Zaporizhzhia"

L'agenzia statale russa per l'energia atomica Rosatom inizierà a costruire nelle prossime settimane due reattori nucleari in Ungheria. Lo riporta la Bbc, che cita il ministro degli Esteri di Budapest Peter Szijjarto. L'accordo tra i due Paesi, raggiunto nel 2014, ha come obiettivo l'ampliamento della centrale nucleare di Paks, che genera il 40% della fornitura totale di elettricità dell'Ungheria. L'industria nucleare russa, ricorda la testata britannica, non è soggetta alle sanzioni europee per l'invasione dell'Ucraina.