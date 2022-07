Ucraina, per la ricostruzione servono 750 miliardi: "La Russia paghi" | Zelensky: "La rinascita andrà oltre le mura distrutte"

"Noi non ci arrendiamo sull'idea di trovare la pace in Ucraina". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a "Zona Bianca". Martedì "il governo sarà in Turchia per cercare di far uscire il grano dai porti dell'Ucraina ed evitare che questo provochi instabilità nel Mediterraneo ed evitare nuovi flussi migratori. Ma la pace si fa in due e se Putin bombarda un centro commerciale o un condominio a Odessa, segnala di non volere la pace. Noi sosteniamo il popolo ucraino, anche per difendere le nostre famiglie europee".