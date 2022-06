Ucraina, ancora raid russi: almeno 15 morti a Kherson, anche un bimbo di 8 anni | Zelensky: "L'Ue approvi il settimo pacchetto di sanzioni"

Il governo tedesco ha messo online sul proprio sito una lista degli armamenti che la Germania ha fornito o fornirà all'Ucraina. Berlino ha deciso così di seguire la "prassi dei più stretti alleati, come gli Stati Uniti". La lista comprende sia materiali e armi provenienti dalle scorte della Bundeswehr, sia forniture dell'industria bellica tedesca consegnate grazie ai finanziamenti tedeschi. L'elenco, ha fatto sapere l'esecutivo, sarà aggiornato regolarmente.

La guerra in Ucraina è giunta al suo 119esimo giorno.