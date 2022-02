Ucraina, Biden: "Avanti con la diplomazia ma siamo pronti a rispondere alla Russia"

Dopo un colloquio di 45 minuti avuto con gli alleati europei, il presidente Usa Joe Biden ha parlato alla nazione affermando che tutti sono pronti a imporre alla Russia "sanzioni apre e pesanti in caso di invasione dell'Ucraina".

"Nonostante i tentativi della Russia di dividerci, siamo rimasti uniti, Usa e alleati europei sono in sintonia". Pur dicendosi convinto che Mosca abbia preso la decisione di attaccare, Biden ha affermato che "non è troppo tardi per una de-escalation"