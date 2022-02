Ucraina, rimosso il ponte costruito al confine con la Bielorussia

Le attività di costruzione del ponte erano state seguite da vicino dall'intelligence occidentale, nel timore che potesse servire per un'invasione da parte delle decine di migliaia di truppe russe che attualmente si trovano in Bielorussia per le esercitazioni militari congiunte, la cui conclusione è prevista per domenica.

Le stesse immagini satellitari di Maxar e Planet Labs, che ne avevano evidenziato la presenza a partire dalla notte di martedì, mostrano tuttavia che adesso è stato rimosso. Le ragioni della sua realizzazione restano ignote, ma gli esperti ipotizzano che possa essere stato impiegato per le manovre militari e che le forze russe e bielorusse lo abbiano già utilizzato per trasportare materiale e non ne avrebbero più bisogno.