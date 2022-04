Ucraina, attacco al ministero della Sicurezza in Transnistria | Kiev colpisce un deposito di carburante in Russia

Due episodi, nello stesso giorno, fanno largo al timore che la guerra stia uscendo dai confini dell'Ucraina: l'esplosione dei depositi di carburante in Russia e l'attacco a Tiraspol nei pressi dell'edificio del ministero della Sicurezza di Stato della Transnistria, regione separatista filorussa della Moldavia orientale.

Nel primo (in ordine cronologico) sono stati fatti saltare in aria attorno alle 2 della scorsa notte due depositi (uno civile e uno militare, a poca distanza uno dall'altro) nella città di Bryansk, a 105 chilometri in linea d'aria al confine ucraino.