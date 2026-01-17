La guerra in Ucraina è arrivata al giorno numero 1.424. Non si fermano gli attacchi russi sull'Ucraina: nelle scorse ore sono stati lanciati 115 droni da diverse direzioni, con le forze di difesa aerea sono riuscite ad abbatterne 96 - come riferito dall’aeronautica militare ucraina. Sotto attacco Kiev, dove oltre 56 mila famiglie sono rimaste senza elettricità nel distretto di Bucha. I tecnici sono al lavoro per il ripristino, ma restano altre interruzioni in altre zone della capitale. Sempre durante la notte si è verificata un'esplosione di origine sconosciuta in un grattacielo a Kharkiv, con l'incidente che ha causato feriti e almeno due vittime. Mentre l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha annunciato un accordo di cessate il fuoco temporaneo a Zaporizhia per riparazioni alla centrale nucleare.