Ucraina, Zelensky: "Spero che a Davos ci sia possibile firma su garanzie di sicurezza con Usa"

"Spero che a Davos ci sia la firma sulle garanzie di sicurezza Usa". Così il presidente Volodymyr Zelensky, durante una conferenza stampa con il presidente ceco Petr Pavel. Il leader ucraino ha dichiarato anche che con gli Stati Uniti "non siamo dalla stessa parte su alcune questioni" e che "questo è comprensibile, sto difendendo gli interessi del nostro Stato", ma che, ciononostante, l'Ucraina ha "collaborato molto bene" con gli Stati Uniti e si aspetta la firma sui documenti relativi alle garanzie di sicurezza e al "Pacchetto Prosperità" durante il meeting di Davos, a margine del World Economic Forum della prossima settimana. Una delegazione ucraina è in viaggio verso gli Stati Uniti per ulteriori colloqui, ha anche affermato, come riporta il Guardian.